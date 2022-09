Paola, i conti del Comune navigano sempre a vista

Il Collegio dei revisori dei conti non è stato posto nelle condizioni di esprimere parere favorevole a riguardo del Conto Patrimonio del Comune di Paola. Pertanto ha invitato l’organo consiliare ad adottare i provvedimenti di competenza.

Le criticità come spiegato dai revisori Paolo Romagno, Andrea Sansotta e Giuseppina Greco riguardano in particolare la situazione debitoria dell’ente, la presenza dei debiti fuori bilancio, la presenza di pignoramenti risultanti presso l’istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria. Risulta assente inoltre l’aggiornamento degli inventari dei beni. Manca infine il rinnovo della convenzione di tesoreria. L’organo di revisione in carica nel corso del semestre 2022 ha evidenziato all’ente le medesime criticità ancora oggi non risolte per come risulta dai verbali.

A riguardo dei debiti fuori bilancio si evidenzia come siano ancora in corso istruttorie da parte dei vari responsabili dei settori comunali. Poco è stato inoltre fatto per il recupero dell’evasione tributaria che rimane altissima.

