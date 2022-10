Cosenza, il Pd si lecca le ferite post voto. Pecoraro: “Ascoltiamo i territori”

«Adesso navighiamo in mare aperto. Come Partito democratico di Cosenza abbiamo scelto la strada dell’unità e della ripartenza dal basso, dai circoli, con una capillare campagna di ascolto che si concluderà con la direzione regionale. È stata una sconfitta netta, non come altre. C’è grande amarezza, ma anche voglia di andare avanti. Non vedo resa né liquidazione». Vittorio Pecoraro indica la rotta del Pd bruzio, metabolizzando in qualche maniera una delusione che per lui è stata doppia poiché al dato negativo generale si aggiunge la sconfitta personale nel collegio camerale cittadino. Il segretario provinciale dem ha parlato di questo e altro ieri mattina dalle 10:30 alle 13 n una riunione on line assieme al presidente provinciale Maria Locanto, al presidente gli eurodeputati Pd Brando Benifei per conto della Segreteria nazionale, dell’ex parlamentare Enza Bruno Bossio e del candidato alla segreteria provinciale Antonio Tursi.

