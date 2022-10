Corigliano Rossano, la ricetta degli iscritti del Pd: «Ritrovare i nostri valori»

Il Direttivo del Partito democratico di Corigliano Rossano, a distanza di circa un mese dal voto, si è riunito, alla presenza degli iscritti, per effettuare l’analisi del voto che ha visto il Pd, non premiato dalle urne come tutti gli altri partiti ad eccezione di Fratelli d’Italia, ma soprattutto per guardare al futuro. E tra gli obiettivi del prossimo futuro, secondo il segretario cittadino Franco Madeo, «il Pd deve ritornare ad essere il perno del centro sinistra».

Nella riflessione sul risultato del voto, il segretario Madeo, ha sottolineato come il Pd abbia tenuto in generale rispetto al 2018. Guardando alle aree, secondo i presenti, si sarebbe notato la poca presenza del partito sia Rossano che a Corigliano e nelle frazioni. Ancora, sul piano generale Madeo, i dirigenti e gli iscritti hanno evidenziato che il Pd deve puntare su «un progetto politico basato sui nostri ideali e valori: l’amore per la libertà e per l’uguaglianza delle opportunità, per la giustizia sociale e i diritti civili, per la solidarietà e la pace, per il lavoro e la tutela dell’ambiente».

Mentre dal congresso dovranno essere cancellate le correnti. «La nostra – è stato ribadito - più che una crisi elettorale è una crisi di idee e di visioni».

