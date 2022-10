Paola, bilancio di previsione in aula a metà novembre

Il primo documento contabile della “nuova era” a guida del sindaco Giovanni Politano sarà al vaglio del Consiglio comunale nella prima decade di novembre. Occorrerà approvare il bilancio di previsione. I tempi si sono allungati. E di conseguenza rimane ancora da ottemperare alla diffida della Prefettura sulla sua approvazione. Tuttavia lo stesso non dovrebbe discostarsi da quello degli ultimi anni. E le tasse pertanto dovrebbero rimanere invariate.

Tuttavia in questo bilancio ci sono da computare i sei mesi di Amministrazione Perrotta oltre quelli in corso del nuovo sindaco Giovanni Politano.

Le eventuali “responsabilità” andranno quindi suddivise tra le parti. Senza dimenticare che molti rappresentanti politici - sia assessori che consiglieri comunali - erano prima accanto all’ex sindaco Perrotta anche se negli ultimi mesi in posizioni critiche. Il dissenso è stato covato almeno per un anno per poi esplodere al termine delle ultime elezioni regionali e trascinarsi con continuità per almeno sette mesi.

