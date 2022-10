Paola, ex Lsu ed Lpu copriranno i vuoti nella pianta organica

Pianta organica tra presente e futuro. La giunta guidata dal sindaco Giovanni Politano nell’ambito del Piano triennale del fabbisogno del personale e del Piano occupazionale 2022 ha messo nero su bianco le integrazioni orarie del personale ex Lsu e Lpu che sopperiranno alle croniche carenze.

Secondo il Piano varato da palazzo di città sono previste 8 assunzioni per integrazione oraria da 30 ore a 36 (categoria A); 2 integrazioni orarie a tempo parziale da 30 a 34 ore (categoria B); una integrazione oraria full-time da 32 ore a 36 per la categoria C; 10 integrazioni da 30 a 34 ore part-time sempre per la categoria C; e infine una part-time da 30 ore a 34.

Un Piano che tuttavia resta subordinato alla preventiva autorizzazione della commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali. Il Comune di Paola si trova in condizione di pre-dissesto avendo sforato quattro indici di deficit strutturale. Con gli ultimi concorsi - portati a termine in circa quattro mesi di distanza l’uno dall’altro - sono stati assunti a tempo indeterminato tre tecnici all’Utc e dovranno entrare in pianta organica quattro vigili urbani vincitori dell’ultimo concorso.

