Cosenza, si assottiglia la mappa dei dipendenti a Palazzo dei Bruzi

Sempre più carente la pianta organica del Comune. Cifre in picchiata tali da indurre il sindaco a volare nella Capitale per capire quanti margini esistono affinché possano essere attivati dei concorsi, o comunque individuare delle strade alternative.

Sempre più carente, insomma, la pianta organica del Comune ma a quanto pare, al momento, risulta difficile immettere nuovo personale, data la situazione finanziaria dell’Ente. E così ieri l’inquilino di Palazzo dei Bruzi, Franz Caruso, si è recato a Roma presso il Ministero competente sperando di rientrare in città con delle soluzioni in tasca.

Il prossimo primo dicembre, dunque tra una manciata di giorni, i pensionamenti saliranno a 58 e i petali della rosa si assottiglieranno ulteriormente. Secondo le stime dell’amministrazione, in base a questi dati il Corpo dei lavoratori si attesterà a 246 dipendenti entro la fine dell’anno.

