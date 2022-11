Corigliano Rossano, Psa e Statuto. La maggioranza difende le scelte urbanistiche e normative

Approvazione dello Statuto e del Piano Strutturale Associato (Psa) due cardini fondamentali per l’Ente e per i cittadini dal punto di vista urbanistico e normativo, che saranno portati in consiglio comunale per la successiva approvazione. Per la maggioranza consiliare si tratterebbe di settimane storiche, quelle in cui saranno approvate, per la relativa adozione, le rispettive deliberazioni.

I consiglieri di maggioranza, esprimono, infatti, soddisfazione per quanto sta per realizzarsi, non senza avere smontato le polemiche poste in essere dal partito di Fratelli d’Italia che, attraverso l’iniziativa pubblica di sabato scorso, aveva bocciato l’idea dell’esecutivo di procedere all’approvazione del PSA in quanto, secondo FdI, risultava datato ed obsoleto rispetto agli sviluppi avvenuti tra cui la fusione tra i due comuni. Per la maggioranza consiliare si tratterebbe di una posizione contraddittoria che denoterebbe idee confuse. Citano, infatti, due passaggi su quanto sostenuto da FdI: il primo quello dello scorso aprile che così tuonavano gli esponenti di Fdi: «Diffideremo l’Amministrazione Stasi per la mancanza dello Statuto cittadino e per la mancata approvazione del Psa, alla Regione»; il secondo quello del momento che così recita: «Sarebbe opportuno che questo strumento (PSA) venga impugnato prima che arrivi all’approvazione della Regione Calabria».

