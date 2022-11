Corigliano Rossano, la politica scalda i motori in vista delle amministrative

Quando mancano circa 18 mesi all’appuntamento elettorale amministrativo per il rinnovo degli organi istituzionali del comune di Corigliano Rossano, il centrodestra ha tenuto l’altro ieri il primo incontro, manifestando compattezza ed identità di vedute sui primi spunti del programma che sarà approfondito in altre sedute, da presentare agli elettori per conquistare la guida della città unica dopo le precedenti esperienze amministrative a guida centrodestra svoltesi nei due comuni allora divisi.

A questo proposito dalla riunione è emersa la volontà di assumere la fusione e gli aspetti ad essa connessi come «pilastro su cui poggiare le fondamenta della coalizione ed il rilancio delle politiche cittadine». E su questo, così come viene evidenziato in una nota emessa a conclusione del rendez-vous degli esponenti dei partiti di centrodestra locali e dei diversi livelli istituzionali, gli intervenuti ritengono che il progetto di fusione sia «assolutamente malgovernato dall’attuale amministrazione comunale, e da rilanciare».

