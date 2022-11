Mitigazione del rischio frane, a Cosenza molti gli interventi in campo

Dovesse filare tutto liscio a gennaio potrebbero già iniziare i lavori. Il Comune ha ottenuto quasi sette milioni di euro per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e l’iter affinché vengano messi in campo è bene avviato.

Sei milioni e 900mila euro, per l’esattezza, indirizzati verso la risoluzione di problematiche relative a frane e smottamenti, alcuni dei quali ormai datati. Si tratta di fondi regionali dedicati, stanziati da tempo ma che a causa della pandemia rimasero congelati.

L’amministrazione targata Franz Caruso, adesso, è riuscita a sbloccarli e dopo il passaggio nell’apposita commissione consiliare andata in scena giovedì scorso, tocca al Consiglio dare l’impulso decisivo. La seduta di domani dell’assise municipale, infatti, è importante anche per tale ragione, oltre che chiamata ad approvare il Bilancio consolidato del 2021. La commissione dell’altro giorno, dunque, ha consentito di praticare un ulteriore passo in avanti in tal senso.

