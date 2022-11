Viabilità, la presidente della Provincia di Cosenza incontra i sindaci di Sila e Presila

Nella “Casa dei Comuni” continuano gli incontri che la presidente Rosaria Succurro ha voluto organizzare con i sindaci del vasto territorio cosentino, al fine di conoscere a fondo e programmare interventi risolutivi in materia di viabilità provinciale e non solo - «perché lo sviluppo dei territori e soprattutto delle aree interne passa necessariamente da una rete stradale percorribile e sicura». Ieri mattina in Sala Giunta il colloquio, fattivo e cordiale, è stato con i Sindaci dell’Area Interna Sila-Presila, che comprende i Comuni di Bocchigliero, Caloveto, Campana, Cropalati, Longobucco, Mandatoriccio, Paludi, Scala Coeli e Terravecchia, con i quali si è proceduto alla valutazione dell’ordine di priorità degli interventi più urgenti da intraprendere e realizzare, partendo dai fondi già disponibili per la messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della rete viaria per l’accessibilità delle stesse aree interne.

«Si tratta di un primo passo per il quale abbiamo programmato ed ottenuto un finanziamento di € 2.128.736,84 dal competente Ministero – ha dichiarato la presidente Succurro – che segue però tutta una serie di interventi già messi in atto da questa Amministrazione, che sin dal primo giorno di insediamento ha messo sotto la lente d’ingrandimento proprio le strade provinciali e la necessità della loro messa in sicurezza». Un cambio di passo attestato unanimemente dai sindaci che, al di là delle rispettive posizioni politiche, con grande onestà intellettuale si sono detti fortemente soddisfatti del nuovo corso in materia di viabilità sia per quanto attiene la manutenzione ordinaria che per quanto riguarda l’intercettazione di finanziamenti e la ripartizione dei fondi sulla base di oggettive priorità e urgenze.

«Ci sono strade chiuse da vent’anni, altre da quindici, sulle quali, a dire dei colleghi primipCittadini, nessuno è mai intervenuto – ha detto ancora Rosaria Succurro ed è su queste che intendiamo operare prioritariamente, per porre fine a situazioni ormai insostenibili di isolamento. La nostra è una provincia molto vasta e proprio per questo stiamo cercando di organizzarci al meglio, confrontandoci con voi per realizzare un cronoprogramma su lavori mirati perché siamo già pronti a spendere circa mezzo milione di euro e vogliamo programmare il triennio per le restanti somme». Presenti all’incontro il Dirigente del Settore Viabilità, Ing. Gianluca Morrone, insieme ai tecnici dei Servizi, che ha sottolineato le grandi opportunità offerte dal Pnrr e chiesto «progetti esecutivi e cantierabili, anche per strade comunali di collegamento unico con le provinciali che nel contesto attuale sono finanziabili ed attuabili». In chiusura dell’incontro la Presidente Succurro ha ringraziato i Sindaci per la presenza e la collaborazione, ribadendo che «la Provincia c’è ed è al vostro fianco».

© Riproduzione riservata