Corigliano Rossano, sul Comune unico si agita la scissione

Si torna a parlare di scissione del Comune di Corigliano Rossano, nato – come si sa – dalla fusione dei due maggiori enti municipali della Sibaritide all’indomani dell’esito del voto referendario del 22 ottobre 2017. A tornare alla carica è il “Comitato Promotore per il Ritorno all’Autonomia”, presieduto da Mario Gallina, che ha convocato, l’altro ieri, l’assemblea generale del Movimento, allargata alla partecipazione di simpatizzanti e di quanti avrebbe fatto loro piacere.

Ad anticipare l’argomento in discussione era stato, in precedenza, lo stesso Gallina, precisando che «si è ormai giunti alla stretta finale per il completamento dell’iter burocratico della legge d’iniziativa popolare propedeutica al referendum che a tutti noi sta a cuore». Proposta di legge, questa, che – ovviamente – andrà nei prossimi giorni inoltrata alla Regione al fine di ottenere l’autorizzazione alla raccolta delle firme (almeno cinquemila) utili per l’indizione del referendum consultivo volto a raggiungere – come ha fatto rilevare lo stesso Gallina – «l’ambizioso obiettivo del ritorno dell’indipendenza amministrativa delle due città».

