Cosenza, dibattito sulla città unica: il Pd si smarca

Si colora di una nota polemica il convegno sulla città unica organizzato per sabato in città dal gruppo consiliare regionale della Lega. Un tavolo a più voci che vedeva la partecipazione anche dell’ex consigliere regionale del Pd, Carlo Guccione, invitato insieme all'ex assessore regionale, Sandro Principe e all'ex sindaco del capoluogo bruzio, Mario Occhiuto, oggi senatore di Forza Italia.

Un dibattito a più voci e dall'ampio respiro politico, allo scopo di arricchire la discussione di vari punti di vista rispetto a un tema tornato di stretta attualità. A rispolverarlo, ultimamente, ci ha pensato il capogruppo del Caroccio in Consiglio regionale, Simona Loizzo, diventata deputata nella recente scalata al Parlamento.

La stessa, infatti, aveva presentato una proposta di legge in Consiglio regionale. La presenza di Guccione alla conferenza stampa, però, pare abbia suscitato la contrarietà del gruppo del Pd nel civico consesso di Palazzo dei Bruzi e la Lega, ieri, ha espresso rammarico poiché, sembra, abbia chiamato a prendere parte all’iniziativa il sindaco, Franz Caruso e il presidente dell’assise municipale, Giuseppe Mazzuca, senza ottenere l’adesione. «Siamo senza parole», dicono dal gruppo consiliare regionale della Lega.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Cosenza

© Riproduzione riservata