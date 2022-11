Castrovillari, ruoli idrici 2011-2012: aumentano i contenziosi

«Abbiamo aumentato il numero dei contenziosi». È sempre alta l'attenzione dei castrovillaresi interessati dai ruoli idrici per gli anni 2011 e 2012. Il numero dei procedimenti ha subito una rapida accelerazione dopo l'annullamento e la dichiarazione di pervenuta prescrizione di alcuni ruoli legati all’erogazione dell’acqua potabile emessi dal Comune di Castrovillari. Gli uffici comunali sono stati messi a disposizione di quella parte della comunità che, ogni mercoledì, potrà dimostrare di aver pagato i tributi idrici di anni lontanissimi. Sulla questione, tra l'altro, sempre l'Amministrazione comunale è anche intervenuta affidando ad un professionista la cura delle controversie che sono nate proprio attraverso le opposizioni dei cittadini che sembrano non aver digerito i meccanismi adottati per la verifica del pagamento o meno dei tributi. Molti si sono visti bloccare i conti per cifre esigue. Il sistema del pignoramento ha, tra l'altro generato, problemi assolutamente insuperabili per una parte della comunità che, spesso, sul conto non arriva a 500 euro di pensioncina.

