Corigliano Rossano, chiesto il raddoppio chilometrico per il trasporto pubblico locale

Trasporto pubblico locale con relativo raddoppio chilometrico derivante dall’avvenuta fusione e gestione dell’impiantistica dei rifiuti. Le due problematiche di esclusiva pertinenza della Regione sulle quali non arriva nessuna decisione, mentre il Comune di Corigliano Rossano lotta per potere garantire il servizio su entrambi i fronti, sono al centro del pressante intervento nei confronti della Regione, affinché adempia ai propri compiti, da parte del movimento di maggioranza di “Corigliano Rossano Pulita”.

Il trasporto pubblico locale, il cui programma è stato approvato dall’Amministrazione comunale fin da ottobre 2020 e che giace alla Regione, rappresenta elemento fondamentale per contribuire e rendere compiuta la fusione tra i due ex comuni di Corigliano Calabro e Rossano. Su questo i rappresentanti di maggioranza del movimento “Corigliano-Rossano Pulita”, che dispone del più numeroso gruppo consiliare, chiamano ai propri impegni e doveri istituzionali la Regione, chiedendo di «accelerare i processi di affidamento del servizio al concessionario ed anticipi le risorse per il raddoppio dei chilometri frutto della fusione».

