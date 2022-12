Comune di Rende: lasciano in 10, l’opposizione non c’è più ma il presidente del Consiglio parla di bluff

Anticipazioni ancora una volta confermate. Giovedì sera dieci consiglieri comunali si sono dati appuntamento dal notaio per firmare ufficialmente le dimissioni. Si tratta di: Franco Beltrano, Luciano Bonanno, Andrea Cuzzocrea, Massimiliano De Rose, Enrico Monaco, Michele Morrone, Annarita Pulicani, Sandro Principe, Luigi Superbo e Domenico Talarico. «La situazione politico amministrativa venutasi a creare nella città a seguito delle note vicende giudiziarie, richiama tutti i consiglieri comunali al senso di responsabilità e di lealtà nei confronti della città e delle istituzioni», hanno poi sostenuto. Come è noto, a seguito dei provvedimenti giudiziari scaturenti da indagini ancora in corso, il Muncipio è stato privato delle figure apicali politiche e amministrative, determinando «una evidente paralisi amministrativa». Le dimissioni dal notaio non sono state comunicate al segretario comunale né al presidente del Consiglio per la surroga. Il 20 dicembre è convocato un Consiglio sulle vicende locali richiesto proprio dalle opposizioni. Si presenteranno? Il presidente Gaetano Morrone non sembra preoccupato: «Non avendo ricevuto alcuna comunicazione ufficiale al protocollo del comune ritengo che siano dimissioni bluff. Arma di pressione nei confronti della magistratura e della prefettura».

