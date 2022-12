Lega, l’aspirante segretario di Cosenza espulso dal partito

I guai della Lega. Il partito guidato da Matteo Salvini aveva fissato per oggi il congresso cittadino per eleggere il suo primo segretario bruzio, al posto del commissario Davide Bruno. Agli iscritti sarebbe stata proposta una sola mozione: quelle che sosteneva l’elezione dell’avvocato Emilio Greco. E sembrava tutto fatto fino al primo pomeriggio di ieri, quando dalla segreteria nazionale è arrivata una sorta di doccia fredda. Quale? L’espulsione dell’aspirante segretario dal partito. La scelta ha lasciato la base basita. Nessun commento dal deputato cosentino Simona Loizzo, nè dal resto delle rappresentanze istituzionali leghiste. Sembra un silenzio...imbarazzato.

A reagire a muso duro è stato, invece, Greco: «Ho ricevuto il provvedimento di espulsione dalla Lega Salvini» ammette il professionista con un duro comunicato. «Il motivo è da ricercare in alcuni post, di carattere squisitamente politico, scritti prima delle ultime elezioni . Il provvedimento è arrivato 24 ore prima dello svolgimento del congresso cittadino del partito in cui ero l'unico candidato, sostenuto apertamente dagli iscritti».

