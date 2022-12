Cosenza, la Giunta punta sul verde e la forestazione urbana

Il trionfo del... verde. La giunta comunale punta sull’ampliamento della presenza di aree di verde pubblico e sceglie di piantare nuovi alberi in alcune zone dell’area urbana. È stato il primo cittadino a renderlo noto. «Proseguiamo a portare avanti buone pratiche ambientali per una città green e sempre più sostenibile» ha spiegato Franz Caruso, al termine della riunione di Giunta Municipale nel corso della quale è stato approvato il progetto per la realizzazione di un intervento di forestazione urbana in alcuni spazi del territorio cittadino. La delibera fa seguito al Protocollo d’Intesa già stipulato tra il Comune e la società “AzzeroCO2” per l’attuazione del progetto gratuito di riqualificazione urbana con la messa a dimora di 400 nuove specie arboree.

Con l’iniziativa saranno realizzati interventi di forestazione urbana caratterizzati dall’impiego esclusivo di specie autoctone arboree e arbustive coerenti con le condizioni climatiche e pedologiche dell’area. A seguire il progetto, che non graverà sulle casse municipali, sono stati il vicesindaco ed assessore all’ambiente, Maria Pia Funaro e gli uffici comunali del settore.

Il progetto approvato in Giunta interesserà due aree cittadine: Via Panebianco, nella città dei Ragazzi, per un’area di 3.700 metriquadri e piazza Luigi Gullo per una superficie di 1.800 metriquadri.

