Cosenza, due Consigli in pochi giorni. In scaletta pure la crisi Amaco

Consiglio comunale in trasferta nelle stanze della Provincia. Mercoledì prossimo, infatti, la seduta dell’assise sarà ospitata in piazza 15 Marzo per la temporanea indisponibilità della sala consiliare di Palazzo dei Bruzi, interessata da alcuni lavori di riparazione strutturale in quanto nei giorni scorsi si è staccato un pezzo del controsoffitto.

Appuntamento alle ore 15 nell’ex palazzo del Governo, dunque, dove l’assemblea prenderà in esame alcuni punti rimasti inevasi.

Un Consiglio comunale tra Natale e Capodanno, mentre l’argomento sulla crisi dell’Amaco, la società partecipata del Comune, verrà affrontato durante un’assise municipale convocata ad hoc e aperta alle forze sindacali, in programma per il prossimo 3 gennaio, quando, invece, il 5 dello stesso mese è prevista la prima udienza in Tribunale sull’istanza di fallimento avanzata dalla Procura.

L’esecutivo targato Franz Caruso si sta adoperando affinché l’azienda possa essere rilanciata e nel corso del Consiglio del 3 gennaio, appunto, in scaletta figurano le prospettive future e le soluzioni proposte dall’amministrazione di Palazzo dei Bruzi.

