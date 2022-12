S. Giovanni in Fiore, istituito il servizio navetta a Lorica per favorire lo spostamento dei turisti

A meno di un mese di distanza dall’incontro con gli operatori dell’Asse turistico Camigliatello-Lorica insieme ad Arsac e Ferrovie della Calabria, il Presidente della Provincia Rosaria Succurro ha dato seguito al percorso operativo individuato confermando l’impegno e la volontà espressa in quella sede, perché «la nostra è l’Amministrazione del fare, che alle parole fa seguire tempestivamente azioni concrete nell’ottica del gioco di squadra e della collaborazione fra territori e istituzioni».

Servizio navetta era stato promesso e oggi quella promessa è diventata realtà. Al fine di valorizzare le strutture ricettive nonché il turismo locale, è stato difatti istituito il Servizio navetta in località Lorica per favorire lo spostamento dei turisti. Tale attività è stata promossa dalla Provincia di Cosenza, per il periodo che va dal 31/12/2022 al 01/05/2023 , nei giorni festivi e prefestivi, garantendo un numero di corse A/R giornaliere pari a sette.

«Un primo, importante passo per supportare gli sforzi degli operatori turistici e promuovere lo sviluppo del territorio - ha commentato Rosaria Succurro - sapendo che molto va fatto per costruire una rete organizzata dell’offerta turistica e offrire servizi moderni. Obiettivi prioritari su cui stiamo lavorando per lo sviluppo della Sila cosentina e che sarà possibile realizzare solo con la partecipazione diretta di tutti gli attori, pubblici e privati, dello sviluppo locale».

