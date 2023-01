Rende, l’amministrazione comunale traccia le priorità per il 2023

Rende servizi, Psc, piano del traffico e viabilità, assunzioni, pre-dissesto, rifiuti, riscossione. Un mini elenco che, appena iniziato il nuovo anno, è inserito nell’agenda politica dell’amministrazione rendese. Il sindaco protempore, Franchino De Rango, insieme agli assessori suoi colleghi ed alla maggioranza governativa (in assenza del sindaco Manna, del vice Artese e dei dirigenti sospesi) è chiamato a svolgere un duro ed impegnativo lavoro sul campo.

Rende Servizi: partiamo dall’ultima querelle sollevata. La partecipata comunale è in attesa di approvare il bilancio e poi stabilire il nuovo piano industriale con gli amministratori. Non solo: Umberto Vivona, che ha gestito per la parte politica l’ente in house finora, è prossimo al pensionamento. Su quella “poltrona” è già scattata la corsa all’incarico. Chi la spunterà tra i diversi ex consiglieri comunali che stanno bussando alla porta della politica? Senza dimenticare, affatto, i problemi di gestione legati indissolubilmente ai lavori che gli operatori sono chiamati a svolgere ed alle commesse legate agli incarichi. Psc: Sul piano strutturale, da tempo, abbiamo anticipato che si vuole compiere una decisa accelerazione. Con ogni probabilità, nelle prossime due settimane, potrebbe arrivare in aula. Chi, della maggioranza, voterà il Piano che potrebbe stravolgere urbanisticamente la città? Da chi governa si fa trapelare ottimismo e convinzione che il risultato, al di là delle polemiche, possa essere portato “a casa”.

