Pd Cosenza, confronto sulle mozioni. Ieri vertice nella Federazione

Nel giorno in cui il partito nazionale varava il manifesto contenente i punti chiave per il rilancio del Pd, a Cosenza si riuniva l’assemblea provinciale. Giornata frenetica, quella di ieri, in casa dei democrat, con il segretario uscente, Enrico Letta, che ha tracciato le strategie per il futuro, facendo gli auguri ai quattro pretendenti alla guida del Pd: Stefano Bonaccini, Gianni Cuperlo, Paola De Micheli ed Elly Schlein.

Tutto questo mentre in riva al Crati, ieri sera, gli iscritti al Circolo cosentino hanno dato vita a un incontro a più voci proprio sulle mozioni in campo, quando in territorio bruzio le posizioni sembrano ormai cristallizzate. «È giusto, però, confrontarsi», ha spiegato il segretario cittadino, Rosi Caligiuri, giovane esponente del partito pronta a chiamare a raccolta tutte le anime di un Pd che anche a queste latitudini procede diviso. L’assemblea di ieri sera, comunque, è servita proprio a stemperare gli animi, a ragionare sugli errori commessi nel tentativo di superarli e ripartire. Molto partecipata la riunione andata in scena nella sede della Federazione, concentrata pure su quelle che sono le dinamiche nazionali, senza tralasciare, ovviamente, le tematiche di carattere locale.

