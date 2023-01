Corigliano Rossano, la Magna Charta comunale arriva nella civica assise

Lo Statuto comunale, la Carta fondante della città, dopo circa tre anni dall’insediamento dell’apposita commissione consiliare, tra incontri e lavoro svoltosi all’interno della stessa e tra le immancabili critiche delle opposizioni consiliari e di alcune associazioni e comitati, approda in consiglio comunale per la relativa approvazione. L’argomento, infatti, risulta iscritto all’ordine del giorno del civico consesso, convocato per il prossimo lunedì 30, in cui sono posti in discussione 4 argomenti. Tra questi, appunto, “Statuto comunale della città di Corigliano Rossano - Approvazione”; e “Conferimento cittadinanza onoraria alla Senatrice Liliana Segre”. Con l’approvazione dello statuto si porranno fine alle polemiche sulle procedure, sui ritardi per giungere alla definizione dell’intero complesso degli articoli, sul numero differente tra maggioranza e minoranza dei consiglieri comunali indicati a far parte della commissione che si è insediata circa tre anni fa esattamente il 7 giugno del 2020.

Si prevede, però, che, trattandosi della “carta fondante del comune”, possa essere necessario una nuova seduta consiliare per l’approvazione ed adozione. Infatti, così come avviene per la modifica della Costituzione, per l’approvazione dello statuto occorre adottare una procedura rinforzata, con il voto della maggioranza qualificata (2 terzi della composizione del consiglio costituito da 25 componenti compreso il sindaco) di 16 consiglieri comunali.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Cosenza

© Riproduzione riservata