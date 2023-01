Tasse, strade e programmi: «Comune di Paola all’anno zero»

Emira Ciodaro tuona contro la maggioranza. Il capogruppo consiliare di “Forza Paola Domani” è consapevole del momento di difficoltà che sta attraversando la città. Non soltanto a riguardo delle tasse. Manca ad esempio la manutenzione stradale e manca pertanto la programmazione. Per Ciodaro, Paola versa in «apatia amministrativa» ed è assente «una guida autorevole che gestisca con attenzione la città stessa in quelle che sono le sue necessità. Una Amministrazione che per fare cassa fa inviare maldestramente richieste di pagamenti relativi agli anni passati salvo poi fare dietrofront in pieno Consiglio comunale obbligando i cittadini a recarsi in comune per provare l’avvenuto pagamento di quello che viene contestato».

