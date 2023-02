Pd Cosenza , in 3.276 si recheranno alle urne per votare le varie mozioni in campo

Il recupero c’è stato negli ultimi giorni ma eguagliare i numeri dell’anno precedente appare un po’ difficile. Si è chiuso martedì il tesseramento nel Partito democratico bruzio, toccando quota 3.276 iscritti in tutta la provincia, quando nel 2021 il totale ha lambito le 4mila firme (3.900).

Un traguardo, questo, che i vertici locali del Pd sperano ci si possa quantomeno avvicinare, poiché le 3.276 sottoscrizioni registrate al 31 gennaio riguardano i nuovi tesserati, mentre per la cosiddetta componente storica del partito ci sarà tempo fino all’apertura delle urne nei circoli, propedeutica alle primarie chiamate a eleggere il successore di Enrico Letta. Si inizia prima nei circoli, dunque (3-12 febbraio) per poi passare alle votazioni che rimandano al congresso vero e proprio fissato per il 26 febbraio. Nelle varie sedi sparse sul territorio, pertanto, la fase organizzativa è ampiamente entrata nel vivo e tra non molto la commissione provinciale di garanzia, capeggiata dal presidente del civico consesso di Cosenza, Giuseppe Mazzuca, divulgherà il calendario completo corredato di date e orari.

Secondo indiscrezioni, nel circolo cittadino del capoluogo bruzio le operazioni si svolgeranno nel fine settimana compreso tra il 10 e il 12 febbraio. Quattro, come risaputo, i pretendenti alla fascia di segretario: il governatore dell’Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, la sua ex vice Elly Schlein, l’ex ministro Paola De Micheli e l’ex presidente del Pd, Gianni Cuperlo. Tutte candidature rispetto alle quali i referenti locali dei democrat hanno già deciso come posizionarsi, sposando questo o quel progetto di rilancio del partito espresso attraverso le mozioni alle stesse collegato.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Cosenza

© Riproduzione riservata