Corigliano Rossano, fronte comune e compatto per la riapertura del Tribunale

Ferita aperta e coesione. Sono queste le due parole che hanno riecheggiato in una gremita sala rossa di palazzo S. Bernardino nel centro storico di Rossano, in cui si sono ritrovati il sindaco di Corigliano Rossano e i rappresentanti parlamentari del territorio per dibattere un tema che ancora appassiona e coinvolge le comunità del territorio: il ritorno del Tribunale a Corigliano Rossano. In un clima di franchezza, ma soprattutto senza alcuno sguardo al passato con rivendicazioni e accuse di sorta, si è messo un punto fermo sulla modalità da perseguire da oggi in poi per giungere all’obiettivo: coesione. All’incontro organizzato dalla presidente del consiglio Marinella Grillo, hanno preso parte oltre al primo cittadino Flavio Stasi, il senatore Ernesto Rapani e gli onorevoli Vittoria Baldino, Domenico Furgiuele ed Elisa Scutellà.

