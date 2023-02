Castrovillari, resta ancora incerto il futuro dei teatri “Vittoria” e “Sybaris”

Una nuova gara a procedura aperta. Sembra profilarsi un destino sempre più incerto, infatti, per il “Teatro Vittoria”, l'Accademia dei “Saperi e dei Sapori” e il “Teatro Sybaris”. Si tratta di tre strutture comunali che dovrebbero trinare l'apparato culturale della città.

Invece, succede che le iniziative di affidamento vanno deserte, tanto che le associazioni culturali cittadine sembrano preoccupate per lo stato di conservazione di beni che risultano, tra l'altro, anche sottoutilizzati o non perfettamente dotati dei sistemi di sicurezza. Fratelli d'Italia, in particolare il capogruppo in Consiglio comunale, Giancarlo Lamensa, esprime tutte le sue perplessità in ordine a bandi di gara che non vengono partecipate dalle numerose compagnie teatrali presenti in città. «Siamo molto preoccupati – ha spiegato Lamensa – per l'attuazione di bandi che presentano beni patrimoniali da rafforzare e potenziare, rendendoli pronti per essere utilizzati “chiavi in mano” da coloro i quali svolgono le attività culturali».

Molti di questi beni non possono essere gestiti proprio perché necessitano di corposi investimenti strutturali. I dubbi sono anche legati al tempo di concessione del bene e al pagamento del canone.

