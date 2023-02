Montalto Uffugo, redatto il Psc. Napolitano: «Un’occasione di crescita»

Mancano gli ultimi passaggi burocratici ma il si può dire che il nuovo Psc è stato finalmente redatto. Un traguardo importante per il territorio in termini di crescita e di sviluppo, così come spiega l’assessore all’Urbanistica, Franco Napolitano. «Le scelte del Psc traggono origine dagli studi preliminari, urbanistici, ambientali, geologici, dal Documento preliminare approvato nel 2011, dai pareri e dalle prescrizioni imposte dagli enti sovracomunali e dalle osservazioni proposte dai cittadini – spiega Napolitano - nei primi mesi del 2020, si sono intrapresi tutte le azioni e le procedure volte alla redazione della Valutazione Ambientale Strategica del PSC nella sua stesura definitiva. L’entrata in vigore delle misure di salvaguardia relativa al Piano di Gestione Rischio Alluvioni, emanate dall’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, cosi come la previsione della nuova stazione ferroviaria in località Santa Maria di Settimo, il nuovo svincolo autostradale e le bretelle di collegamento con la stazione ferroviaria e la zona industriale al confine tra Rende e Montalto, oltre al collegamento dello svincolo autostradale esistente con la zona industriale di via Coretto hanno comportato ai tecnici ulteriori modifiche e adeguamenti nella stesura del Psc».

Ed ancora, l’assessore montaltese, soddisfatto per il lavoro svolto aggiunge: »È stato preso in considerazione lo studio geologico ed il Pai regionale e le aree classificate – Zone non idonee – Fattibilità con gravi limitazioni (Classe 4) dove è vietata ogni forma di nuova edificazione, ricadenti per lo più in area montana e collinare, sono state declassificate in agricole e la stessa potenzialità edificatoria è stata delocalizzata in aree più idonee del territorio comunale. Ritengo utile evidenziare, infine, che mentre il Prg ha un carattere normativo rigido, il Psc è uno strumento più flessibile ed introduce la possibilità di utilizzare strumenti quali la perequazione, la compensazione e la premialità. Auspico, quindi, un lavoro proficuo in Commissione Consiliare ed in Consiglio per dotare la città di Montalto Uffugo del Piano Strutturale Comunale, strumento necessario ed indispensabile per la crescita sostenibile della nostra città. Si tratta di una occasione di crescita che renderà il nostro territorio ancora più attrattivo ed appetibile».

