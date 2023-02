Provincia di Cosenza, si insediano le commissioni consiliari

Provincia: pronte ad insediarsi le commissioni consiliari. Ma quanta fatica. Sperano in un ritorno al passato gli amministratori locali, quando questi Enti rappresentavano un punto di riferimento importante e strategico per il territorio. Da qualche anno, però, hanno perso quel ruolo di politica attiva, pur mantenendo competenze fondamentali nell’ambito della Viabilità, per esempio, come dell’Edilizia scolastica e dell’ambiente.

Ritorno al passato?

È cambiato persino il sistema elettorale, demandando ai sindaci e ai consiglieri il compito di nominare presidenti e rappresentanza istituzionale. C’è un dibattito in corso a livello nazionale, ad ogni modo, per capire se esistono i margini affinché possano essere restituite alla Province le funzioni di un tempo. Dibattito al quale sta prendendo parte pure l’attuale inquilino di piazza 15 Marzo, Rosaria Succurro. Restando confinati al presente, comunque, il sindaco di San Giovanni in Fiore, nelle vesti, appunto, di presidente della Provincia in quota centrodestra, ha convocato un doppio appuntamento allo scopo di dare impulso alla macchina organizzativa, attraverso l’entrata in vigore delle commissioni consiliari, deliberate nelle scorse settimana ma che non si erano ancora insediate. Eppure è trascorso più di un anno dall’investitura della Succurro, inizialmente frenata, sembra, dal “traffico” registrato in casa del Pd, alle prese con impegni di vario genere, tra cui l’allora scelta del segretario della Federazione.

