Statuto di Corigliano-Rossano, la mancata approvazione rappresenta una sconfitta politica

“Una sconfitta politica”, lo svolgimento delle fasi per l’approvazione dello statuto (finora con voto favorevole della sola maggioranza). Lo afferma senza mezzi termini l’“Osservatorio Permanente sulla Gestione e gli Effetti della Fusione di Corigliano-Rossano”, tramite il Responsabile Gruppo di Lavoro sullo Statuto comunale, Sandrino Fullone.

Dopo il dibattito svoltosi nell’ultimo consiglio comunale, in cui era prevista la seconda seduta di discussione ed approvazione dello Statuto comunale, che ha dato spunto a vivaci polemiche tra maggioranza ed opposizione e che ha visto il voto favorevole della sola maggioranza più quello della Lega (non sufficienti per raggiungere il voto della maggioranza qualificata) l’argomento si sposta nella società civile.

«Uno dei risultati già acquisiti – si sostiene in una nota dell’Osservatorio – è che il Consiglio comunale di Corigliano-Rossano esce diviso su un documento amministrativo di fondamentale importanza per un Ente».

