Rende, maggioranza senza numeri e il Psc non arriva in aula

Anche il mese di febbraio è terminato ma del Psc e della relativa approvazione in aula neppure l'ombra. O, meglio, la discussione in atto è più che mai “effervescente” ma, come detto, il consiglio comunale propedeutico all’approvazione del documento urbanistico per eccellenza tarda ad essere convocato. Eppure il presidente della pubblica assise, Gaetano Morrone, era stato chiarissimo alla nostra testata: «entro fine mese porteremo in aula il documento». Già, ma quale mese? Non dimentichiamo che il primo timing era datato dicembre 2022. Poi, lo slittamento dovuto alla mancata presa d'atto dell'ex Genio Civile, ha fatto ritardare il tutto. Arrivata quella, il presidente Morrone ha deciso di inviare a tutti i consiglieri e poi alle commissioni consiliari la documentazione completa per poter studiare ogni singola variante e tutti i passaggi relativi agli aspetti urbanistici. Il vero problema però, per la maggioranza, rimangono i numeri. Che evidentemente mancano. Non ci sono. Nonostante le tre riunioni di gruppo per capire chi e come votare, non si è trovata la quadra. Siamo ancora ad otto, nove consiglieri disponibili al voto favorevole. Anzi, pare che sia emersa anche un terza incompatibilità rispetto alle due precedenti di altrettanti consiglieri comunali. Ed ora? Si è ancora convinti di andare al voto? Si vuole rischiare ugualmente?

