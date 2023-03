Forza Italia a Cosenza è pronta a rifarsi il look, le varie anime rivendicano spazio

Sussulti di risveglio primaverile, spinte propulsive capaci di scuotere il partito al suo interno e proiettarlo oltre le urne, quando l’adrenalina della sfida elettorale compatta la squadra e la incanala verso percentuali sempre lusinghiere.

Tranne alle scorse comunali, rispetto alle quali Forza Italia, e più in generale, il centrodestra, non è riuscita nell’impresa di spingere alla conquista di Palazzo dei Bruzi gli eredi di Mario Occhiuto. Ma ormai è acqua passata. Gli azzurri guardano al futuro e lavorano a una riorganizzazione della compagine politica, ampiamente strutturata, comunque, ma che forse ha bisogno di una pennellata rigenerativa. Che non guasta mai.

Sabato, infatti, l’hotel Marconi di Rende farà da sfondo alla riunione del coordinamento provinciale di Forza Italia, per un confronto ad ampio raggio anche in vista delle amministrative pronte a decretare i nuovi sindaci in numerosi comuni del territorio bruzio. Quindici in tutto. Tra i più importanti si annovera Castrolibero, ma anche Casali del Manco, nonché Cariati e tanti altri. Non è certamente solo questo il motivo della convention dei berlusconiani di sabato. L’ingresso in Consiglio regionale delle componenti riconducibili a Katia Gentile e Pasqualina Straface, potrebbe modificare il quadro degli incarichi a livello locale.

Oggi ad affiancare l’assessore regionale Gianluca Gallo nel ruolo di referente del partito a Cosenza e nella sua vasta provincia, sono il consigliere regionale, Pierluigi Caputo, e l’ex primo cittadino di Orsomarso, Antonio De Caprio. Ebbene, non è da escludere un terzo ingresso nella formazione dei vice coordinatori, se è vero, come sembra, che l’obiettivo è suddividere la mappa delle competenze in altrettanti settori: area urbana, Ionio e Tirreno.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Cosenza

© Riproduzione riservata