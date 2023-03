Pnrr, la Provincia di Cosenza a supporto dei Comuni

Un Ente a servizio dei territori e dei Comuni. È tra le priorità della Provincia, seppure limitata nell'azione politica dopo la riforma apportata dalla legge Delrio. L’inquilino di piazza 15 Marzo, però, Rosaria Succurro, è impegnato proprio su questo terreno, come ha avuto anche modo di sottolineare nella conferenza stampa dei giorni scorsi, convocata per tracciare un bilancio sul primo anno di legislatura. «In questo arco temporale – ha rimarcato la Succurro in quella circostanza – siamo riusciti a raggiungere molti obiettivi».

L’attivazione dei serviziTra questi il rafforzamento di alcuni settori ritenuti strategici nell’ottica di un miglioramento delle attività all’esterno: la Stazione unica appaltante, affidata al dirigente Giovanni De Rose, e l’Ufficio del Pnrr, di cui si occupa il dirigente Gianni Amelio. Ebbene, proprio a riguardo del Piano di resilienza, la Provincia intende fungere da spinta propulsiva per i Comuni, specie di quelli più piccoli, i quali soffrono soprattutto della carenza di personale.

Molte amministrazioni, infatti, anche le più numericamente attrezzate rispetto alla popolazione residente, stanno incontrando non poche difficoltà a entrare nei meandri della materia (leggasi Pnrr, appunto), e la Provincia, attraverso l’assegnazione di deleghe specifiche, si è messa a disposizione delle municipalità. Lo stesso presidente, Rosaria Succurro, ha in mente di convocare in piazza 15 Marzo, a rotazione, tutti i sindaci gravitanti sul vasto territorio bruzio, così da attivare una sorta di cabina di regie allo scopo di supportare i Comuni nella stesura dei progetti legati al Pnrr. L’iniziativa potrebbe scattare già nelle prossime settimane, o comunque a stretto giro di posta, anche perché i tempi stringono. Insomma, dall’ex palazzo del Governo locale parte un messaggio importante in termini di coinvolgimento delle comunità.

