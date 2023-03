Rende, Clelia Badolato nuovo assessore: il cadeau di Manna alla Lega

Clelia Badolato è ufficialmente un nuovo assessore del Comune di Rende. Confermate le anticipazioni della Gazzetta. E, soprattutto, le volontà politiche manifestate dal sindaco facente funzioni, Franchino De Rango. Alla Badolato, che ha firmato ieri mattina intorno alle 13.30, le deleghe ai Lavori pubblici affidati precedentemente nelle mani del dimissionario Pino Munno. «Mi occorre qualche giorno di tempo per capire la macchina amministrativa e cosa fare, in che direzione procedere», le prime parole del neo assessore. La Badolato è stata inserita su “precisa volontà” del Laboratorio civico che ha presentato, attraverso la consigliera Romina Provenzano, la formale richiesta a De Rango nel corso di una riunione di maggioranza, la settimana scorsa, convocata in via straordinaria e con urgenza. La Badolato non è affatto nuova alle esperienze politiche ed amministrative. È stata prima assessore alla Provincia di Cosenza con il compianto Tonino Acri, poi consigliere provinciale eletta nel collegio di Castrolibero con il presidente Mario Oliverio.

