Castrolibero, Orlandino Greco è pronto ad annunciare la candidatura

Chi saranno i prossimi candidati alla guida amministrativa di Castrolibero? I “giochi” politici sono ormai all’ordine del giorno e si attende la fine della consiliatura targata Giovanni Greco per dare il via, ufficialmente, alla campagna elettorale. Sul nastro di partenza, intanto, non ci sarà più il sindaco che ha vinto per due elezioni consecutive. Giovanni Greco potrebbe optare per altre scelte extracomunali, dopo dieci anni al servizio della sua cittadina. Chi, allora?

Non è più un mistero che l’ex consigliere regionale, leader nazionale di Idm ed attuale vicesindaco, Orlandino Greco, sia seriamente intenzionato a tornare sulla poltrona che lo ha visto sindaco di Castrolibero per tantissimi anni. Tanto che sta preparando, da mesi ormai, la lista a suo supporto e le caselle politiche giuste per vincere la battaglia elettorale. «Ho avuto il privilegio di essere il sindaco di Castrolibero per tanti anni, un’esperienza che mi ha reso parte integrante di una comunità autonoma, libera, solidale e orgogliosa. Il mio cuore batte sempre a Castrolibero, tra la mia gente, le mie piazze, i miei luoghi. Sono queste le ragioni che mi portano a continuare nell’impegno di difenderla da qualsivoglia tentativo di annetterla o peggio ancora di cancellarne una storia millenaria che parte da Pandosia e arriva ai nostri giorni», le sue parole sui social qualche giorno fa. Nella sua lista, con ogni probabilità, quasi tutti gli uscenti ricandidati ed alla ricerca del consenso personale.

Chi, invece, ha ufficializzato la sua nuova campagna elettorale alla guida della lista civica “Rinnoviamo Castrolibero” è Michaela Anselmo. «Castrolibero sta precipitando verso il baratro - afferma - abbiamo un centro storico dimenticato e per lo più pericolante. I luoghi di ritrovo con annesse aree verde sono fatiscenti. Urge mettere in sicurezza diversi tratti stradali». Riguardo ai punti del suo programma, Anselmo garantisce che si occuperà di tributi, «che risultano tra i più onerosi della Calabria», e promette «interventi sull’acqua idropotabile, ceduta ad una Società privata con vincolo inalienabile».

Infine, non è per nulla esclusa la possibilità che anche una terza lista sia in rampa di lancio. Potrebbe essere guidata da un altro storico sindaco della cittadina: Cenzino Aiello.

