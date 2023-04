Rende, De Rango lascia la maggioranza e muove dure critiche agli alleati

“La situazione politica comunale ed extra politica, lo stato dei rapporti all’interno della coalizione che ha sostenuto la giunta Manna, in aggiunta al reintegro del sindaco democraticamente eletto, mi inducono a rassegnare le dimissioni da Sindaco Facente Funzioni”. Franchino De Rango finalmente rompe ogni indugio e chiarisce la sua posizione. “Lo spirito che mi ha animato nei pochi mesi che ho rivestito la responsabilità dell’Ente, accettata per mero spirito di sacrificio in favore della comunità rendese, è stato sempre contraddistinto da un sano ottimismo da un senso ottimistico, fiducioso e positivo nell’intraprendere iniziative volte a traghettare l’Ente verso un futuro migliore”, confida al cronista.

“Durante il mio breve incarico ho dato gli indirizzi per rendere efficace la gestione dei servizi, cercando di creare un rapporto di partecipazione con la cittadinanza, volta a risolvere le molteplici problematiche presenti sul nostro territorio, cercando di sviluppare tra politica e burocrazia gli elementi di riflessione e di coesione, necessari per continuare ad amministrare nell’interesse assoluto della città e soprattutto dei rendesi", spiega.

