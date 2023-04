Cosenza città unica, Giacomo Mancini boccia il centrodestra

Giacomo Mancini sceglie di parlare. Il progetto di “città unica” non lo convince, almeno nella versione rappresentata dagli otto consiglieri regionali firmatari della proposta di legge avanzata nei giorni scorsi.

L’ex parlamentare spiega: «La proposta di legge annunciata via veline dal centro destra in consiglio regionale è l’ennesima occasione persa che ha un solo merito: quello di confermare l’inadeguatezza di una certa classe dirigente di questa nostra comunità ad affrontare tematiche così importanti con uno spirito unitario e con un orizzonte lungo. Stiamo assistendo allo stesso penoso spettacolo che sta andando in scena sulla realizzazione del nuovo ospedale. Litigano sul sito dove farlo e perdono tempo e risorse lasciando i cittadini in balia di un nosocomio che offre servizi scadenti».

Cosa non la convince?

Trovo assai curioso che i presentatori della proposta non abbiano promosso un dibattito, non abbiano alimentato un confronto con l’opinione pubblica, non abbiano ritenuto di spiegare che idea di comunità abbiano. Trovo ancora più curioso che il presidente della regione che è di Cosenza non abbia ancora fatto conoscere il suo pensiero su questo tema che riguarda il futuro della sua comunità.

Chi doveva essere sentito?

Non sono state coinvolte nelle discussioni ne le forze sociali, ne le organizzazioni datoriali, ne gli ordini professionali, il mondo dell’associazionismo. E cosa ancora più grave è che l’istituzione più importante del territorio non sia stata nemmeno presa in considerazione, mi riferisco all’Università della Calabria. Ovviamente una proposta così arraffazzonata non poteva che raccogliere dissenso. Nelle dichiarazioni dei rappresentanti di Rende e Castrolibero emerge una contrarietà dettata dal timore di subire una vera e propria annessione. E c’è da comprenderli nel momento in cui non si spiegano quali e quante potrebbero essere le ricadute positive per tutti i cittadini nell’avere una città unica.

