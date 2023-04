Tour de force sul rendiconto, il Comune di Reggio all’ultimo respiro

All’ultimo respiro. Come sempre negli ultimi anni. Ieri tutto il giorno in ufficio per l’assessore comunale al bilancio Irene Calabrò e i dirigenti del settore finanze e bilancio di Palazzo San Giorgio per chiudere il rendiconto di gestione relativo al 2022. Un anno particolare il 2022 che è l’ultimo di quelli interessati dal piano di riequilibrio finanziario. Non c’è stato tempo per rilassarsi al Comune dopo l’ok arrivato dalla Corte dei Conti per il ripiano del disavanzo accumulato negli anni scorsi.

Il documento finanziario di riepilogo negli ultimi anni è stato sempre anticipato da roventi polemiche ma ciò che è successo lo scorso anno probabilmente non si ripeterà. Allora era arrivata la diffida della Prefettura perché il documento era in forte ritardo rispetto alle norme. La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto della gestione, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale.

Oggi è l’ultimo giorno per delineare il documento contabile e portarlo all’attenzione della giunta comunale. Secondo quanto è trapelato nella giornata di ieri si è in dirittura d’arrivo ma di certo si è arrivati sempre a filo come successo negli ultimi anni. I tempi di definitiva approvazione non saranno comunque brevi dal momento che dopo l’ok in giunta servirà il parere tecnico dell’organo di revisione e poi il via libera dal Consiglio comunale che arriverà entro la fine di maggio.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Reggio

© Riproduzione riservata