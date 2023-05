Palazzetto dello sport di Castrovillari, c’è l’impegno di Laghi

«Accantonare le polemiche». Non cala, per la perdita del finanziamento, la tensione tra le forze politiche sul palazzetto dello sport. La città l'aspetta da decenni e la Regione ha deciso di ritirare il finanziamento per l'assenza del progetto esecutivo. Il percorso è al vaglio di una delle due municipalizzate del gas. L'Amministrazione avrebbe deciso di proporre ricorso. Sulla vicenda interviene anche il Consigliere regionale Ferdinando Laghi, il quale rileva come «La revoca dei fondi regionali per il Palazzetto dello Sport è un fatto grave e preoccupante – esordisce il Capogruppo di “De Magistris Presidente” alla Regione – Si tratta di una struttura che da troppi anni è come un sogno (sempre più simile ad un incubo) per la Comunità del Pollino».

L'invito è, adesso, quello di «mettersi immediatamente al lavoro, ciascuno per le proprie competenze e possibilità, per recuperare il tempo perduto, per recuperare ritardi e sanare errori, e per rilanciare il progetto, reperendo altri fondi che consentano finalmente di giungere alla concreta realizzazione dell’opera. Da parte mia – conclude Laghi–, in qualità di Consigliere regionale espresso dalla città di Castrovillari, do fin da subito la mia piena e totale disponibilità per fare quanto possibile e necessario per raggiungere un obiettivo troppo a lungo atteso».

