Dissesto a Paola: attesa la decisione della giunta municipale

L’amministrazione comunale sta valutando la possibilità di dichiarare il dissesto economico finanziario. È quanto riferiscono autorevoli esponenti della maggioranza. La possibilità quindi non appare per nulla scartata nonostante le resistenze di alcuni consiglieri comunali che vorrebbero evitare il default. Si consideri peraltro che l’ente avrebbe dovuto approvare il consuntivo 2022 il 2 maggio o quanto meno si sarebbe dovuto dare l’ok in giunta ai documenti contabili che sarebbero poi da sottoporre all’assise. La decisione sarà presa nei prossimi giorni e scaturirà quindi da una riunione congiunta della stessa maggioranza. I tempi del resto sono davvero stretti e a fine maggio ci sarebbe da approvare anche il bilancio di previsione. Che la situazione non sia rosea del resto è stato più volte evidenziato anche dall’assessore al bilancio Francesca Sbano nel corso di vari Consigli comunali. I tempi adesso sono stretti e non è affatto escluso un nuovo default anche in considerazione dell’avanzare delle pretese creditizie che l’ente non riesce a soddisfare. Il Comune per salvaguardare quanto meno gli stipendi del dipendenti ha disposto a gennaio scorso l’applicazione dell’articolo 159 che ha quantificato quindi le somme non ammesse a procedure esecutive forzate nel primo semestre del 2023.

