Cosenza, finanziamenti Pnrr e reclutamento personale: via libera del Consiglio provinciale

Si è tenuto questa mattina, nella Sala delle Adunanze del Palazzo della Provincia, una importante riunione del Consiglio Provinciale, chiamato a discutere e ad approvare un O.d.G. ricco di proposte qualificanti, che per la Presidente Rosaria Succurro «sono il risultato di un lavoro di squadra con la maggioranza consiliare e i Dirigenti – che ringrazio tutti – del quale sono soddisfatta e orgogliosa, perché apporta grandi benefici al territorio e alla comunità».

In apertura dei lavori, la Presidente della Provincia ha illustrato i punti più salienti, in primis la variazione n. 1/2023 al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 anno 2023, per risorse PNRR relative all’avvio di opere indifferibili: «una variazione in entrata che testimonia – ha dichiarato la Presidente – la lungimiranza della scelta relativa all’istituzione di un Settore PNRR, che abbiamo affidato a un Dirigente giovane e competente che riesce ad intercettare finanziamenti apprezzabili».

L’approvazione dello schema di convenzione con i Comuni del territorio provinciale, per l’esercizio integrato e semplificato del reclutamento del personale, per Rosaria Succurro significa «andare incontro alle esigenze dei Comuni, carenti di risorse finanziarie e di personale qualificato, che aderendo alle suddette procedure potranno attingere a mezzo di interpello comparativo dagli elenchi degli idonei per l’assunzione di personale senza sostenere i costi e le lungaggini dei concorsi singoli».

Fra gli altri punti rilevanti: la revoca dello stato di liquidazione della ALESSCO s.r.l. – in possesso di competenza specifica nella progettazione, gestione e realizzazione di progetti energivori e di salvaguardia ambientale – che «può diventare il braccio operativo della Provincia di Cosenza per un ambizioso e complessivo progetto di assistenza ai comuni nelle tematiche ambientali, per come evincibile dal piano industriale del 27-03-2023, sottoscritto dal Commissario Liquidatore»; l’adesione ad Assonautica Cosenza, quale Socio promotore, della costituenda Associazione provinciale per lo sviluppo dell’economia del mare quale struttura associativa territoriale provinciale dell’Assonautica Italiana; l’approvazione del Regolamento per il Garante provinciale dei detenuti, Organismo che potrà contribuire a promuovere una cultura di umanizzazione della pena, mediante l’esercizio di funzioni di osservazione, vigilanza e segnalazione alle autorità competenti di eventuali violazioni dei diritti dei detenuti.

Il Consiglio Provinciale ha altresì provveduto alla nomina, quale membro subentrante del Collegio dei Revisori per il triennio 2022/2025, del Dott. Giuseppe Moio.

Il Collegio dei Revisori per il triennio 2022-2025, alla luce della nuova nomina, è così composto: dott. Vittorio Cerbini – Presidente; dott. Michele Aurelio e dott. Giuseppe Moio – Componenti.

