Rende, Petrusewicz già al lavoro: vertice con la maggioranza

Ore di attese e momenti non propriamente sereni, nella casa comunale oltre il Campagnano. La reggente, Marta Petrusewicz, insieme ai colleghi ed alle colleghe di giunta, ieri mattina ha convocato di nuovo la maggioranza per tracciare le prossime due "mosse" politiche ed istituzionali. La prima individuata è quella di chiamare a raccolta, ancora una volta, dirigenti comunali e impiegati tutti, soprattutto quelli inseriti nei ruoli chiave della macchina amministrativa, per fare sintesi e programmare.

Nel frattempo le opposizioni si organizzano. Vogliono dimettersi? Probabile, così come già accaduto due mesi fa dinanzi ad un notaio rendese. Quella procedura, però, non ottenne alcun effetto se non quello di raggiungere dieci firmatari ed attendere, invano, almeno altri tre consiglieri pronti a dimettersi. Si sta valutando anche una conferenza stampa congiunta da svolgere nei prossimi due giorni, qualora il quadro politico non dovesse subire altri scossoni. Chi, invero, è agitata è la piazza. I cittadini, sui social, hanno preso chiaramente posizione. Dichiarandosi "stanchi" dei colpi di scena susseguitesi. Da qui qualcuno invoca anche una manifestazione di piazza. È il caso di Carlo Petrassi, de la "Terza Rende".

