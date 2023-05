Paola, una centrale telefonica operativa h24 per i servizi sociali.

Prende forma a Paola il Progetto PrInS-avviso N.1 che ha come scopi una serie di interventi emergenziali sociali totalmente gratuiti per i cittadini fragili e bisognosi. Un risultato centrato grazie all'ottimo lavoro portato avanti dall'assessore ai servizi sociali della maggioranza del sindaco, Giovanni Politano, unitamente agli uffici preposti, oggi coordinati da Annalisa Apicella, con il contributo dei capi settore Fabio Pavone e Laura Russo, nonché del consigliere comunale, Sandra Serpa.

"Si tratta di un grande risultato per la città. Un segnale sempre più forte di civiltà e di sostegno per chi ne ha bisogno, perché a Paola - Città di San Francesco - nessuno deve sentirsi solo ed abbandonato, ma può poter contare sulla macchina solidale messa in moto". Esprime soddisfazione l'assessore con delega ai servizi sociali, Antonio Logatto. "Abbiamo previsto - spiega il membro della giunta - una serie di interventi emergenziali rapidi per chi purtroppo soffre di disagio estremo. Tra questi, grazie anche alle professionalità anche degli assistenti sociali, abbiamo previsto una centrale telefonica operativa ad ogni ora che a brevissimo sarà fruibile. Si tratta di un'altra azione messa in campo dalla nostra forza di governo sempre attiva nel sociale".

L'assessore Logatto spiega poi come: "Tutto ciò è stato possibile mediante il raggiungimento di un finanziamento pubblico per l'ambito territoriale Paola-Cetraro. Una buona notizia che condivido con piacere con la cittadinanza e che mi spinge in prima persona, insieme a tutta la maggioranza ad andare avanti perché stiamo lavorando in silenzio e con serietà nell'interesse della comunità tutta".

