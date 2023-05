Paola, al via l'avviso pubblico per il trasporto di persone fragili

L’amministrazione comunale di Paola prosegue il proprio operato con particolare attenzione rivolta al sociale. Nell’ambito del progetto “Taxi Sociale e solidale”, è stato approvato con determina l’avviso pubblico per il servizio di trasporto in favore di anziani fragili, persone affette da malattie medio-gravi certificate che richiedono periodiche visite mediche specialistiche, minori che frequentano centri diurni, nonché persone in stato di vulnerabilità economica, sociale, psicofisica e familiare.

Si rende noto che si intende ora procedere all'accreditamento di organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, ed enti del terzo settore che operano in ambiti attinenti e compatibili alle attività previste, per lo svolgimento del servizio. L’ente che si impegnerà ad effettuare l’attività, garantirà un servizio di accompagnamento con prelevamento a domicilio.

Tale progetto implementa le politiche di welfare messe a punto dall’esecutivo a guida del Sindaco Giovanni Politano, che - dando significativo risalto a un operato amministrativo di prossimità a servizio dell’intera popolazione - ringrazia l’assessore con delega ai servizi sociali, Antonio Logatto per il lavoro svolto nel settore dei servizi sociali, e tutti gli uffici preposti, coordinati da Annalisa Apicella. A riguardo dei tirocinanti (Tsi) del Comune si è svolta una riunione organizzativa in regione alla quale ha preso parte il consigliere comunale Sandra Serpa.

