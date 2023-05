Castrovillari, il dissesto idrogeologico preoccupa Fratelli d’Italia

«Un Consiglio infuocato». Fratelli d'Italia Castrovillari, infatti, ha praticamente l'intenzione di definire, se possibile nell'ambito dell'emiciclo, il quadro degli interventi amministrativi legati al dissesto idrogeologico e alla gara d'appalto del colle della Madonna del Castello; al Ponte di San Giuseppe sino all'eventuale cambio dell'intitolazione all'ultra centenario Teatro Vittoria. In città è stata avanzata una petizione popolare con raccolta firme per intitolarlo al Maestro Giuseppe Maria Maradei. Il Consiglio, che si terrà in sessione ordinaria, in seduta pubblica, in prima convocazione lunedì 29, alle ore 10 ed in seconda convocazione il giorno successivo, alle ore 16, andrà a trattare un ordine del giorno abbastanza corposo: oltre alle interrogazioni, interpellanze e mozioni, l'emiciclo dovrà pronunciarsi sull'approvazione rendiconto della gestione per l'anno 2022 e sulla relazione illustrativa della Giunta (il punto sarà illustrato dal sindaco, Domenico Lo Polito); quindi si procederà a discutere l'approvazione del Piano Finanziario e determinazione tariffe; il sistema idrico integrato e il suo sistema tariffario; la manovra tariffaria complessiva del 2023 e l'istanza di autorizzazione del cambio di intitolazione al Teatro Vittoria.

