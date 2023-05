Comune di Paola, sette milioni di debito e 18 di disavanzo

Convocato il Consiglio comunale (31 maggio), ma mancano ancora all’ordine del giorno i Bilanci. Il Comune sta sforando i tempi previsti e adesso rischia la diffida della Prefettura per la tardiva approvazione. Il 2 maggio era il termine ultimo per il consuntivo mentre proprio il 31 bisogna dare l’ok al bilancio di previsione. I primi dati di una situazione catastrofica sono contenuti nell’approvazione del rendiconto a cura della giunta. Dati che comunque ancora una volta non sono definitivi.

I debiti fuori bilancio sono quantificati in 6.981.656,73 euro e tuttavia il riconoscimento è in corso. Quelli riconosciuti sono invece quantificati in 216.555,70 euro. Ancora quattro i parametri di deficit strutturale. Mentre il disavanzo dopo gli accantonamenti è di 17.984.224 euro di cui 9.348.197 di nuovo disavanzo da coprire. Una cifra molto alta in attesa delle future grane delle tariffe Imu, Tari e Acqua. Senza dimenticare che a riguardo dei minori incassi l’ente si è avvalso dell’articolo 107-bis del decreto legislativo n. 18/2020 nel calcolo dei crediti di dubbia esigibilità. In parole povere, evita il dissesto calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019. Tutto questo grazie ancora al Covid.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Cosenza

© Riproduzione riservata