Rende, la maggioranza fa campagna acquisti. Superbo pronto a lasciare l’Aventino

Le acrobazie politiche della maggioranza. Numeri e pallottolieri in mano, per gli uomini e le donne del governo municipale. Alle indiscrezioni dei giorni scorsi, arriva la conferma della data per il prossimo consiglio comunale. Il presidente Gaetano Morrone ha convocato ufficialmente la pubblica assise per il 30 maggio, in prima convocazione, alle ore 9 in sessione ordinaria. Otto i punti all’ordine del giorno: tra questi, al terzo posto il Rendiconto di Bilancio ed all’ultimo, ottavo punto, il Psc. «Vogliamo compiere l’ultimo miglio, approvando il Piano strutturale», assicura qualche supporter dell’attuale amministrazione. Già, ma come? Servono i numeri, appunto. Sussistono? La nuova geografia del consiglio comunale vede da una parte il presidente Gaetano Morrone, Nella Fanello, Rachele Cava, Romina Provenzano, Giovanni Gagliardi, Marco Greco, Chiara Lolli, Salvatore Esposito, Concetta Brogno e Marisa De Rose; in una posizione indipendente Eugenio Aceto, Rossana Ferrante, Francesco Corina; tra i banchi dell’opposizione Sandro Principe, Mimmo Talarico, Andrea Cuzzocrea, Francesco Beltrano, Annarita Pulicani, Enrico Monaco, Massimiliano De Rose, Michele Morrone, Luciano Bonanno e forse Luigi Superbo. In più la new entry Saverio Marasco, in appoggio alla maggioranza. Riassumendo: 11 restano a sostegno dell’amministrazione Manna-Petrusewicz; Tre si sono smarcati da ogni collocazione politica e nove sono apertamente ostili a continuare a tenere in vita la legislatura. Mentre Luigi Superbo sembrerebbe essere sceso dall’Aventino e valutando, seriamente, la possibilità di tornare in maggioranza.

