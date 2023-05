Cosenza, approvato il Piano finanziario Tari, le tariffe e le agevolazioni per il 2023

Il Consiglio comunale, presieduto da Giuseppe Mazzuca ha, nel pomeriggio di oggi e dopo una breve seduta, tenutasi nella sala delle adunanze del Consiglio provinciale, approvato la ratifica delle deliberazioni della Giunta Comunale n. 45/2023 e 55/2023 aventi ad oggetto, la prima, una variazione urgente di bilancio, ex art. 174, comma 4, del D.lgs. n. 267/00, relativa a fondi del P.N.R.R. e, l'altra, la ratifica della variazione urgente di bilancio relativa a fondi PNRR e per finanziamenti di opere di investimento. La massima assemblea cittadina ha, inoltre, dato il via libera al Piano finanziario TARI (2022 – 2025) per l'annualità 2023, approvando le tariffe TARI e le agevolazioni per l'anno 2023, oltre alla modifica al regolamento della stessa Tari. Il civico consesso ha, infine, confermato le aliquote IMU e l'addizionale comunale IRPEF per l'esercizio 2023. Quest'ultimo punto era stato successivamente inserito, integrandolo, nell'ordine del giorno del Consiglio.

La ratifica delle variazioni di bilancio e i punti riguardanti Piano Finanziario TARI, tariffe e agevolazioni, modifica al regolamento e conferma delle aliquote IMU e addizionale comunale Irpef, sono stati approvati all'unanimità dei presenti, con 17 voti.

