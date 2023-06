Nuovo ospedale di Cosenza, Mazzuca polemico: “Tutto ancora tace”

Punti di vista discordanti. Come impone la politica, verrebbe da dire, che spesso induce ad analizzare lo stesso argomento da prospettive differenti. È dell’altro ieri la conferenza stampa del governatore calabrese ed esponente di spicco di Forza Italia, Roberto Occhiuto, sulla sanità nostrana, rispetto alla quale l’inquilino della Regione ha rimarcato l’impegno profuso dalla struttura commissariale volto a risanare le tante criticità del settore.

E il numero delle assunzioni (oltre duemila) effettuate dal 1 gennaio 2022 al 30 aprile 2023 mettono in risalto i passi in avanti compiuti in questo lasso temporale, che non risolvono, certo, il problema, ma generano molte speranze per il futuro del comparto. Da Cosenza, però, arrivano bacchettate all’indirizzo della Cittadella, mosse dal presidente del Consiglio comunale, Giuseppe Mazzuca, componente del gruppo del Pd a Palazzo dei Bruzi, che va subito al punto: «I pubblici proclami della serie: “stiamo ricostruendo la sanità dalle fondamenta” sono aria fritta, se non sono accompagnati da atti e fatti, concretamente, incisivi e apprezzabili». Fatta la premessa, Mazzuca volge lo sguardo verso la realizzazione del nuovo ospedale di Cosenza, rimarcando: «L’ambiguo silenzio non è più tollerabile». E scende nei particolari: «Il civico consesso e, specificatamente, la maggioranza del governo municipale della città di Cosenza, interpretando, compiutamente, le sue prerogative funzionali, ha licenziato la delibera, con la quale ha individuato l’ubicazione strategicamente ideale: l’area di Vaglio Lise. È trascorso, esattamente, un anno da quella delibera e – sottolinea Mazzuca – ancora, tutto, maledettamente, tace.

Nessun alibi, mistificante, può essere avanzato in ordine alla copertura finanziaria dell’opera: le risorse finanziarie necessarie per l’investimento sono state, debitamente, allocate e sono, perfettamente, capienti. Per di più, l’Inail ha stilato un preciso e coerente cronoprogramma, la cui prima scadenza è imminente, essendo stata prevista per il prossimo mese di settembre. E, ciò nonostante, in Regione nulla si muove». Rivolgendosi, quindi, al governatore, Mazzuca afferma: «Occhiuto dica con chiarezza se ha o non ha la reale volontà di realizzare il nuovo presidio ospedaliero nella città di Cosenza. Lo dica senza equivoche timidezze. Il governatore-commissario della sanità ha contezza della qualità dei Lea in Calabria?».

