Mendicino, sospeso il Consiglio comunale. Il viceprefetto Giuseppe Di Martino incaricato della gestione provvisoria

Con provvedimento emesso in data odierna dalla Prefettura di Cosenza, è stato sospeso il Consiglio Comunale di Mendicino, in ragione delle dimissioni del Sindaco, divenute irrevocabili ed efficaci ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs n. 267/2000. Con il medesimo provvedimento, sussistendo i motivi di grave ed urgente necessità connessi all'impossibilità di assicurare il normale funzionamento degli Organi elettivi, è stato incaricato della provvisoria gestione del Comune il dott. Giuseppe Di Martino, Viceprefetto, in servizio alla Prefettura di Cosenza, conferendo allo stesso i poteri spettanti al Sindaco, al Consiglio ed alla Giunta Comunale.