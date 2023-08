Consiglio comunale di Paola, ok al Bilancio di previsione. Ma è scontro tra Pd e maggioranza

Si apre anche in Consiglio lo scontro politico tra maggioranza e Pd sinora rimasto ai margini dell’assise. Il consigliere comunale Renato Vilardi riferisce come si è deciso di non garantire più sostegno all’attuale amministrazione: «mi determinerò di conseguenza secondo le scelte del partito». Vilardi passa quindi all’opposizione. A ribattere al consigliere è il capogruppo Marco Minervino che spiegando l’uscita dal Pd – oltre a lui dai democrat se ne è andata Maria Rosaria Città - e l’adesione a Insieme ha attaccato l’ex partito «alcune espressioni portano all’odio sociale». Quindi ha aggiunto: «non c’è stato tradimento da parte nostra».

E sempre al Pd: «ha trovato spunto utile (nell’Ospedale) per un bacino di consensi che non ha invece trovato nella vicenda della galleria Santomarco. Qualcuno sorvola sul fatto che nel 2008 Paola ha perso la ginecologia». E ha chiuso: «senza “creare” problemi non si può ampliare il bacino del bisogno».

È stato poi è il turno del sindaco che ha presentato Filella e ringraziato gli ex assessori Francesca Sbano («ha lavorato correttamente per l’interesse generale») e Barbara Sciammarella per poi rassicurare Vilardi «eventuali progetti nell’interesse della città saranno portati avanti». L’ex primo cittadino Roberto Perrotta sulla crisi politica: «qualcuno ha posto un problema. L’Ospedale. Bisogna perorare la causa». Infine ha elogiato Sciammarella per aver rinunciato all’assessorato ricordando come in passato qualcuno non lo ha fatto (riferimento all’attuale consigliere Alessio Samà). La consigliere Marianna Saragò ha riferito come serviva più tempo nelle commissioni per analizzare i documenti e i punti all’odg. Sull’alienazione dei beni: «non riusciamo a capire se essi siano o meno nella disponibilità dell’ente o meno». I punti all’odg, tra cui il bilancio di previsione 2023-2025 sono passati tutti a maggioranza.

